Erzurum'da tarihi kale bulundu

İl Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, Yakutiye ilçesi Güngörmez Mahallesi`ndeki bir tepede tarihi kale keşfedildi.

Mimari yapısı ve teknik özellikleriyle bölgede benzeri bulunmadığı belirtilen kalenin, 3 bin yıl önce Demir Çağı`nda inşa edildiği tahmin ediliyor.

Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin köy güzergahının son kısmında bulunduğunu söyledi.

Kalenin coğrafi olarak korunaklı bir bölgede yer aldığını ifade eden Genç, şöyle konuştu: "Yapım tekniği ve özellikleri, kalenin Demir Çağı`na ait olduğunu gösteriyor. Mimari olarak çift sur tekniğiyle yapıldığını görüyoruz. Kendi dönem ve çağdaş kalelere göre bir adım önde ve özellikli bir kale. Ayrıca kalenin önünde hendek bulunuyor. Erzurum çevresinden görülen, Demir Çağı`na ait kalelerde bu hendek oluşumu yoktur."

Bir kısmı yıkılan, bir bölümü ayakta kalan yapının yaklaşık 3 bin yıl öncesinden bugüne gelen ender kale örneklerinden olduğunu belirten Genç, kalenin 1,5 tonluk taşlarla yapılması nedeniyle bugüne kadar hiçbir depremde hasar almadığını dile getirdi.

Kalenin zamanın şartlarında çok ileri bir teknolojiyle yapıldığını anlatan Genç, şunları kaydetti: "Kiklopik dediğimiz düzgün olmayan taşların sanduka tarzı çift örgüyle yapılıp ve sağlamlık vermesi adına girintiler oluşturup, bugünün mimari tabiriyle kolon ve sütun tarzı kullanılarak yapılan bir kale. Kalenin doğu kısmı ana kayanın üstüne uçurumun kenarına kurulmuştur. Bunun amacı dışarıdan gelen saldırılara karşı korunaklı olması. Bunun için kalenin yapılma zamanında yoğun emek harcanmış."