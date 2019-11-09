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Erzurum ecdadına saygı için yürüdü

Erzurum'da genç ve yaşlı binlerce kişi, sabah namazı sonrası "93 Harbi" olarak bilinen 142 yıl önceki Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı Aziziye Tabyaları'na yürüdü.

09.11.2019

Erzurum`da binlerce kişi, Osmanlı-Rus Savaşı`nda vatan savunması için "Mehmet"inin yardıma koşan ecdadının izinde Topdağı`ndaki Aziziye Tabyaları`na saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüş öncesi, tarihteki gibi cami hoparlörlerinden "Ey Erzurumlular, ey ahali. Düşman Aziziye tabyalarını bastı. Allah`ını seven, eli silah tutan herkes, askerlerimizin yardımına koşsun. Vatanını ve milletini seven yetişsin" çağrıları yapıldı.
Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan ve aralarında yaşlılar ile çocukların da bulunduğu binlerce vatandaş, sabah namazı sonrası, selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği`ne giderek burada dua etti.
Soğuk havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getiren vatandaşlar ile asker ve polislerin de katıldığı yürüyüş, Aziziye Tabyaları`nda tamamlandı.
Fotoğraf: AA
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