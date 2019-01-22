Erzincan'daki Göyne Sulama Barajı buz tuttu

Bölgede bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü.

Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplı olduğu ve yüksek kesimlerde sıcaklığın daha fazla düştüğü şehrin Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Sulama Barajı`nın yüzeyi buzla kaplandı.

Drone ile havadan görüntülenen ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan barajın yüzeyindeki buz tabakası ile çevresindeki kar örtüsü, vatandaşların da ilgisini çekti.

Göldeki doğal güzelliği görmeye gelen vatandaşlardan Vehbi Toprak, yaptığı açıklamada, donan baraj gölünü görmek için köye geldiğini söyledi.