Erzincan'da sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Girlevik Şelalesi, Erzincan`ın Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik Köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşuyor.
Eşsiz güzellikteki şelale, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim kendine hayran bırakıyor.
Manzarada öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.
Sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek isteyenler doğayla iç içe olan serin alanlara yöneliyor.
Ziyaretçiler, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.