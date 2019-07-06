Erzincan'da sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi

Eşsiz güzellikteki şelale, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim kendine hayran bırakıyor.

Manzarada öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.