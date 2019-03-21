Erik bahçelerinde hummalı hasat

Erik yetiştiriciliğiyle adından söz ettiren Silifke ilçesinde, mikroklima iklim özeliğine sahip Göksu Vadisi`ndeki Keben Mahallesi başta olmak üzere birçok mahalledeki seralarda hasat sürüyor.

İşçilerin günün erken saatlerinde ağaçlardan topladığı erikler, kadınlar tarafından özenle seçilerek 100 gramlık kaseler şeklinde farklı illere gönderiliyor.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, örtü altında hasat yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Erik yetiştiren tüm çiftçilere bol kazançlı bir sezon dileyen Şen, "Şu anda ürünlerimizi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerine gönderiyoruz." dedi.

Birliğin kurucu başkanı ve üretici Mustafa Göktaş da seradaki hasadın sürdüğünü, açık alanda ise nisan ayında erikleri toplamaya başlayacaklarını anlatarak bu yıl açık alandaki rekoltenin yağışlar nedeniyle düşük olmasını beklediklerini belirtti.