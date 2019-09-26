Erdoğan'ın sözlerine Kapadokya semalarından destek

Sıcak hava balon pilotu da olan TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, her koşulda mağdur edilen insanların yanında durduğunu gösterdiğini, mazlum coğrafyalarda yaşayan halklar tarafından umut ışığı olarak görüldüğünü belirtti.

"Kapadokya`da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız."

Alkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki tarihi konuşmasını desteklemek ve hatırlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Hazırladığımız İngilizce pankartı Kapadokya`da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu BM Genel Kurulunda bir kez daha görmüş olduk. Bizlerin de TÜGVA olarak onun yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.