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Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti

Siyasete 1983'te SODEP'in kurucu genel başkanlığıyla adım atan, SHP Genel Başkanlığı, başbakan yardımcılığı, devlet ve dışişleri bakanlığı görevlerinde bulunan "siyasetin güler yüzü" Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti.

30.10.2019

1 Ocak 1983`de SHP Genel Başkanı İnönü, Şırnak`ta halka hitap etti. (Arşiv)
1 Ocak 1927`de İsmet İnönü, oğlu Erdal ile Pembe Köşk`te. (Arşiv)
1 Ocak 1941`de İsmet İnönü, eşi Mevhibe İnönü, oğulları Ömer, Erdal ve Kızı Özden İnönü. (Arşiv)
25 Haziran 1988`de SHP Genel Başkanı İnönü, eşi Sevinç İnönü ile birlikte babası 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü`yü kabri başında ziyaret etti. (Arşiv)
9 Temmuz 1988`de SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Heybeli Ada`da. (Arşiv)
29 Nisan 1989`da SHP Genel Başkanı İnönü. (Arşiv)
20 Eylül 1989`da SHP Genel Başkanı İnönü ,Karadeniz gezisinde halk oyunları ekibi ile horon tepti. (Arşiv)
27 Mayıs 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, yerel seçim çalışmaları için İskenderun`un Karayılanlı, Madenli ve Çekmece Beldelerinde halka hitap etti. (Arşiv)
29 Mayıs 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü,Adıyaman`da yerel seçim için propaganda çalışması yaptı. (Arşiv)
1 Haziran 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, Uşak`a bağlı İlyaslı Kasabası`nı ziyaret etti. (Arşiv)
18 Ağustos 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, seçim propagandası için gittiği Etimesgut`ta kadınlara çiçek verdi. (Arşiv)
18 Eylül 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, partisinin meclis grup toplantısında bir konuşma yaptı. (Arşiv)
2 Ekim 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, partisinin meclis grubunda konuşma yaptı. (Arşiv)
8 Kasım 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, ODTÜ Matematik bölümce düzenlenen haftalık seminerde, "Pell Denkleminin Aritmetik Özellikleri" konusunda ders verdi. (Arşiv)
12 Aralık 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü. (Arşiv)
8 Mayıs 1992 `de Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. (Arşiv)
22 Mayıs 1999`da CHP 9. Olağanüstü Kurultayı`na İnönü de katıldı. (Arşiv)
24 Temmuz 2005`de Lozan Antlaşmasını 82.yıldönümü İzmir Kültürpark`taki Lozan Anıtı önünde kutlandı. Törene katılan Lozan Antlaşmasına imza atan İsmet İnönü`nün kızı Özden Toker ve oğlu Erdal İnönü heykelin önünde fotoğraf çektirdi.
25 Aralık 2006`da Türkiye Cumhuriyeti`nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 33. yılında Anıtkabir`de düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene oğlu Erdal İnönü eşi Sevinç İnönü ile katıldı. (Arşiv)
Fotoğraf: AA
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