Erdal İnönü'nün vefatının üzerinden 12 yıl geçti

1 Ocak 1983`de SHP Genel Başkanı İnönü, Şırnak`ta halka hitap etti. (Arşiv)
1 Ocak 1927`de İsmet İnönü, oğlu Erdal ile Pembe Köşk`te. (Arşiv)
1 Ocak 1941`de İsmet İnönü, eşi Mevhibe İnönü, oğulları Ömer, Erdal ve Kızı Özden İnönü. (Arşiv)
25 Haziran 1988`de SHP Genel Başkanı İnönü, eşi Sevinç İnönü ile birlikte babası 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü`yü kabri başında ziyaret etti. (Arşiv)
9 Temmuz 1988`de SHP Genel Başkanı Erdal İnönü Heybeli Ada`da. (Arşiv)
29 Nisan 1989`da SHP Genel Başkanı İnönü. (Arşiv)
20 Eylül 1989`da SHP Genel Başkanı İnönü ,Karadeniz gezisinde halk oyunları ekibi ile horon tepti. (Arşiv)
27 Mayıs 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, yerel seçim çalışmaları için İskenderun`un Karayılanlı, Madenli ve Çekmece Beldelerinde halka hitap etti. (Arşiv)
29 Mayıs 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü,Adıyaman`da yerel seçim için propaganda çalışması yaptı. (Arşiv)
1 Haziran 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, Uşak`a bağlı İlyaslı Kasabası`nı ziyaret etti. (Arşiv)
18 Ağustos 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, seçim propagandası için gittiği Etimesgut`ta kadınlara çiçek verdi. (Arşiv)
18 Eylül 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, partisinin meclis grup toplantısında bir konuşma yaptı. (Arşiv)
2 Ekim 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, partisinin meclis grubunda konuşma yaptı. (Arşiv)
8 Kasım 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü, ODTÜ Matematik bölümce düzenlenen haftalık seminerde, "Pell Denkleminin Aritmetik Özellikleri" konusunda ders verdi. (Arşiv)
12 Aralık 1990`da SHP Genel Başkanı İnönü. (Arşiv)
8 Mayıs 1992 `de Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü. (Arşiv)
22 Mayıs 1999`da CHP 9. Olağanüstü Kurultayı`na İnönü de katıldı. (Arşiv)
24 Temmuz 2005`de Lozan Antlaşmasını 82.yıldönümü İzmir Kültürpark`taki Lozan Anıtı önünde kutlandı. Törene katılan Lozan Antlaşmasına imza atan İsmet İnönü`nün kızı Özden Toker ve oğlu Erdal İnönü heykelin önünde fotoğraf çektirdi.
25 Aralık 2006`da Türkiye Cumhuriyeti`nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 33. yılında Anıtkabir`de düzenlenen resmi törenle anıldı. Törene oğlu Erdal İnönü eşi Sevinç İnönü ile katıldı. (Arşiv)