Erciyes'te kayak sezonu açıldı

"Pistlerin bakımını tamamladık."

Kış sezonu için tüm hazırlıkların tamamlandığını vurgulayan Cıngı, şunları belirtti: "Pistlerin bakımını tamamladık. Erciyes Dağı`nda emsalsiz atmosferi teneffüs etmek isteyen turistleri bekliyoruz. Bugün Erciyes Dağı`nı kayak faaliyetine açtık. Genel itibariyle aralık ayının ilk haftasında kayak başlıyor. Çok şükür ciddi bir suni kar üretme kapasitemiz var. Yağan karın da etkisiyle Tekir pistimizi hizmete sunduk. Peyderpey diğer pistlerimizi de açacağız. Şu an yer yer 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı var."