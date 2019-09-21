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Erciyes Dağı'nın oksijen kaynağı titrek kavak ormanları

Kayseri'de küresel iklim değişikliğinden etkilenmeyen titrek kavak ağaçları 4,5 milyon metrekare alanda Erciyes Dağı'na oksijen kaynağı oluyor.

21.09.2019

Kök sürgünüyle yayılan ve öncü ağaç olarak nitelendirilen titrek kavak ağaçları, yeşil yapısı ve tertemiz doğasıyla Erciyes`te güzel görüntüler oluşturuyor.
Dondan ve aşırı sıcaklardan etkilenmiyor, iklime uyum sağlıyor. Ayrıca hemen hemen her toprakta yetişen bir tür.
Yurt dışında yapılan çalışmalarda küresel iklim değişiminden etkilenmeyecek ya da en az etkilenecek türlerden bir tanesi.
Titrek kavakların Erciyes`te 1984`ten beri 4,5 milyon metrekarelik alanda yayılışı var. Türkiye genelinde ise bu sayı yaklaşık 255 milyon metrekare.
Fotoğraf: AA
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