Er meydanında gülümseten görüntü

Cazgır Ger: "Çok komik, ilginç bir pozisyon olmuş"

Türkiye`nin sayılı cazgırlarından Emin Ger, er meydanında görmeye alışık olunmayan görüntünün kendisini de şaşırttığını söyledi. Er meydanlarında Ali Gürbüz`ün güreşinin ilgi çektiğini anlatan Ger, şöyle konuştu: "Çok enteresan. Başpehlivanlar bir nevi seyirci gibi Ali Gürbüz ile Yıldıray Akın`ın güreşini merak ediyor. Ali Gürbüz, şu an güreşin bir numarası olmasından dolayı er meydanlarının ilgi odağı. Biz Kırkpınar`da en son başpehlivan olan pehlivana, `Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı` diyoruz. Ali Gürbüz, `Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı` olduğundan dolayı diğer rakipleri Yıldıray Akın ile mücadelesinin sonucunu merak ettiklerinden güreşi bırakıp onlara odaklanmışlar. Ben ilk defa böyle bir görüntüyle karşılaştım. Çok komik, ilginç bir pozisyon olmuş."