Engellilere "yunus" terapisi

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İçmeler bölgesindeki bir otelin sahilinde bulunan yunus terapi merkezine Türkiye`nin yanı sıra Avrupa`nın birçok ülkesinden gelen engelliler ve aileleri 40 dakikadan oluşan seanslar halinde terapiye katılıyor.

Engelli çocuklar seanslarda yunuslarla yüzüp onlarla temas kuruyor.

Merkezin Genel Koordinatörü Elena Gerasimova, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır yunuslar yardımıyla çocuklara şifa vermeye çalıştıklarını ifade etti.

"Yunus aslında bizim doktorumuz." Merkezdeki yunusların otizm hastası ve engelli çocukların tedavisinde kullanıldığını belirten Gerasimova, "Terapide önemli olan nokta, çocukla yunusu temasa geçirmek. Yunus aslında bizim doktorumuz. Yunusun en büyük özelliği sonar sisteminin olması." dedi.

"Burada beş yunus var." Yunus terapisinde, özel dalgaların vücudu tarayarak sinir sisteminde oluşan kopukluğu yok ettiğini anlatan Gerasimova, şunları söyledi: "Genellikle otistik, spastik, konuşmayan, hiperaktif, yürüyemeyen çocuklar merkezimize geliyor. Burada beş yunus var. Merkezimize çoğu aileler Avrupa`dan geliyor. Yunus terapi Avrupa`da alternatif uygulama olarak çok daha yaygın bir şekilde biliniyor. Türk aileleri de yunus terapiyi keşfetmeye başladı ve Türkiye`nin değişik yerlerinden randevular almaya başladık."

Ankara`dan epilepsi hastası oğlunu merkeze getiren Sadet Debreli ise 3 seansa girdiklerini ve terapiden olumlu sonuçlar almaya başladıklarını kaydetti.

"Yüzü gülmüyordu, şimdi mutlu." Oğlunun merkeze gelmeden önce çok çekingen olduğunu söyleyen Debreli, "Çok konuşmuyordu. Şimdi cesaret geldi. Herkesle konuşuyor, selamlaşıyor, daha girişken. Yüzü gülmüyordu, şimdi mutlu. Bugün dördüncü günümüz, çok değişim var ve nöbetleri daha azaldı. Şimdi daha iyi." diye konuştu.

Debreli, oğlundaki değişimin kendisini de mutlu ettiğini anlatarak, yunusların insanlara pozitif enerji verdiğini dile getirdi.