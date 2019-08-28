Engellilerden "Zafer Dalışı"

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığındaki etkinlikte engelli vatandaşlar Boğaz`da Türk Bayrağı açarak zaferi kutladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilen engelli vatandaşlar dalgıç kostümleri, tüpleri ve dalış ekipmanlarıyla talimatları aldıktan sonra kendilerini Boğaz`ın sularına bıraktı.
Profesyoneller eşliğinde Boğaz`ın keyfini çıkaran engelliler bir süre sonra ellerindeki Türk bayrağıyla su yüzeyine çıktı.
Meşalelerin de yakılmasıyla görsel bir şölene dönüşen etkinlikte engelli yakınları çocuklarını gururla izledi.