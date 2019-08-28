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Engellilerden "Zafer Dalışı"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikle engelli vatandaşlar kurbağa adamlar ve 1. sınıf dalgıçlar ile "Zafer Dalışı" yaptı.

28.08.2019

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Beykoz Kurtarma ve Sualtı Komutanlığındaki etkinlikte engelli vatandaşlar Boğaz`da Türk Bayrağı açarak zaferi kutladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından çeşitli eğitimlerden geçirilen engelli vatandaşlar dalgıç kostümleri, tüpleri ve dalış ekipmanlarıyla talimatları aldıktan sonra kendilerini Boğaz`ın sularına bıraktı.
Profesyoneller eşliğinde Boğaz`ın keyfini çıkaran engelliler bir süre sonra ellerindeki Türk bayrağıyla su yüzeyine çıktı.
Meşalelerin de yakılmasıyla görsel bir şölene dönüşen etkinlikte engelli yakınları çocuklarını gururla izledi.
Fotoğraf: AA
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