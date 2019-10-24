Engellilerden polise "Türk bayrağı" sürprizi

Çamlık Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi`nde "Renkli Dünyam Farkındalık ve Etkileşim" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte resim, minyatür, keçe ve mozaik alanlarında eğitim alan engelli öğrenciler, aileleriyle birlikte sanatsal çalışmalarda bulundu.

Engelli bireyler, mozaikten yaptıkları Türk bayrağı çalışmasını, ihbarda bulunularak etkinlik alanına çağrılan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere hediye etti.

Proje danışmanı Vildan Üstün, yaptığı açıklamada, engelli bireyleri topluma kazandırmak ve toplumun diğer bireyleriyle kaynaştırmak amacıyla 2 yıl boyunca 24 öğrenciye çeşitli sanat dallarında eğitim verildiğini belirtti.

"Mozaikten Türk Bayrağı çalışması yapıyoruz." Engelli bireylerin sanatla iç içe olduğunda, engelleri aşmakta zorlanmadığını ifade eden Üstün, "Bizim öğrencilerimizin sanat alanında da yeteneklerinin olduğunu keşfettik. Özellikle mozaik, resim, keçe ve minyatür alanında eğitim aldılar. Mozaik alanında eğitimler aldıktan sonra kreş eğitimi gören çocuklara dersler verdiler. Yani engelli öğrencilerimiz, mozaik sanatıyla ilgili öğrendiklerini öğretmeye başladılar. Mozaikten Türk Bayrağı çalışması yapıyoruz. Bu çalışmayı da askerlerimize ve polislerimize hediye etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Omurilik felçlisi Ayşe Gök ise iki çocuğuyla birlikte eğitimlere devamsızlık yapmadan geldiğini söyledi.