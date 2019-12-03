Engelli öğrenciler Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerini canlandırdı

Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Dilek Kar, her yıl bir önceki yılı aratmayacak çaba, emek ve heyecanla çalıştıklarını belirterek inandığı şeyi yapan insanın enerjisinin asla tükenmeyeceğini söyledi.

Engelli bireylere inandıklarını dile getiren Kar, "Biz aslında onlarla öğreniyoruz ve yol alıyoruz. Çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarırsak cenneti bu dünyada yaşadığımızı öğreniyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla "evet-hayır yarışması" yapıldı. Daha sonra engelli öğrenciler, "Hababam Sınıfı", "Kara Gözlüm", "Gülen Gözler", "Hayat Sevince Güzel" ve "Fosforlu Cevriye`m" filmlerinin en beğenilen karakterlerini canlandırdı.

Öğrencilerin sergiledikleri performans, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Etkinlikte Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, öğrencilerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde yemek ikramıyla sona erdi.