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Az Bulutlu

Endonezya'nın Riau kentini duman bulutu sardı

Endonezya'nın Sumatra ve Kalimantan adalarının kuzeyinde çıkan orman yangınlarının sebep olduğu duman bulutları ülkenin Pekanbaru'ya bağlı Riau kentini sardı.

13.09.2019

Hafta başında ülkenin güneyinden kente yayılan duman bulutları, şehrin yüksek noktalarında görüş alanının azalmasına sebep oldu.
Fotoğraf: AA
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