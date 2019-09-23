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Endonezya'daki orman yangınları

Endonezya'nın Medan kentinde eğitim gören öğrenciler, bölgede devam eden orman yangınlarının sebep olduğu hava kirliliği nedeniyle maske takarak eğitimine devam ediyor.

23.09.2019

Endonezya`daki orman yangınlarının meydana getirdiği yoğun duman, başta Malezya olmak üzere Singapur, Tayland ve Filipinler gibi komşu ülkeleri olumsuz etkiliyor.
Fotoğraf: AA
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