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Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları, Karo bölgesindeki köyleri olumsuz etkiledi.

10.06.2019

Endonezya`nın Sumatra Adası`ndaki Sinabung Yanardağı`nda patlama meydana geldi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.
Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.
Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010`da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı`nda 2014 ve 2016`da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya`da 130 aktif yanardağ bulunuyor.
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