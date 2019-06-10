Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.