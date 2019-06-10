Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya`nın Sumatra Adası`ndaki Sinabung Yanardağı`nda patlama meydana geldi.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.
Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.
Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.
Yaklaşık 400 yıl sonra 2010`da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı`nda 2014 ve 2016`da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya`da 130 aktif yanardağ bulunuyor.