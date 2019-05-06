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Endonezya’da ilk iftar heyecanı

Endonezya’da Müslümanlar, ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

06.05.2019

Başkent Cakarta’daki Güneydoğu Asya`nın en büyük camisi olarak bilinen ve başkentin sembolleri arasında yer alan İstiklal Camisi`ne gelen yüzlerce kişiye hayırseverlerin yardımıyla cami avlusunda toplu iftar verildi.
Mübarek ramazan ayının ilk günkü orucunu, akşam ezanının okunmasıyla açan Müslümanlar, daha sonra akşam namazını kıldı.
Camiye gelen 37 yaşındaki Muhammed Abdulnasır, "Mübarek ramazan ayına kavuşmuş olmaktan mutlu hissediyorum. Rabb`im bizleri belalardan afetlerden korusun. İnşallah bu ayın bereketinden istifade ederiz." dedi.
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