En iyi tasarlanmış Roma tiyatrosu örneklerinden Aspendos

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Antalya, yılın yedi aylık döneminde 8 milyonun üzerinde turist ağırladı.

Şehirde, turistlerin en uğrak adresleri arasında, Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu ve ören yeri de bulunuyor.

Antalya Valiliği, 2019`u Aspendos Yılı ilan etti. Antik tiyatroyu bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 150 bin kişi gezdi.

Antik kente ve tiyatroya, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Tiyatroyu ilgiyle gezen ziyaretçiler, doğal bir stüdyoyu andıran tarihi yapıda fotoğraf çektiriyor.

Tiyatronun yaklaşık 15 bin kişilik kapasitesi var.

Aspendos Antik Kenti`nin tarihi Milattan önce 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulan Aspendos Antik Kenti, biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulu.

Antalya-Manavgat yolundan ayrılan asfalt bir yolla ulaşılan Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda bulunuyor.

Antik kentin girişinde bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu ise, işlevsel açıdan en iyi tasarlanmış ve eksiksiz Roma tiyatrosu örnekleri arasında gösteriliyor.

Anadolu`daki Roma tiyatrolarının sahnesiyle günümüze ulaşabilen en eski ve sağlam bir örneği olan tiyatronun, en göz alıcı yeri sahne binasının iki katlı olan iç cephesi.

Tamamen mermerle kaplı olan cephe 40 sütunlu zengin bir bezeme ve bunların arkasında heykellerin bulunduğu nişlerden oluşuyor.

Yaklaşık 15 bin kişilik Aspendos Antik Tiyatrosu`nda günümüzde de konserler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.