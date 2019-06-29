En değerli ve en eski klasik araçlar görücüye çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatında herhangi bir aksama söz konusu değil

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından düzenlenen, cumhurbaşkanlarının makam araçlarından 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal`ın hayatını kaybettiği ambulansa ve Hulusi Kentmen, Fatma Girik ve Zeki Alasya gibi ünlülerin Yeşilçam filmlerinde kullandığı otomobillere kadar 600`ü aşkın klasik aracın buluştuğu festival, Tüyap Fuar Merkezi`nde kapılarını açtı.

Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Genel Sekreteri İlker Tayalı, festivalin açılışında konuşma yaptı. Festivalin açılış etkinliğinde konuşan AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, uzun süredir festivalle ilgili çalıştıklarını belirterek, ziyaretçilerin, Avrupa ve Amerika`da yapılan klasik otomobil festivallerinin bir benzerini burada görebileceklerini ve etkinlikte klasik araçlarla ilgili her şeyi bulabileceklerini söyledi.

Festivalde 6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından makam aracı olarak kullanılan Mercedes 600 Pullman model araç da yer aldı. Tayalı, 30 yaşını aşmış otomobil, kamyon, kamyonet, motosiklet ve bilumum motorlu araçların "antika" veya "klasik" olarak kabul edildiğini anımsatarak, federasyonun amacının, klasik veya antika araçların ülkeye kazandırılması, otomotiv sanayisinin gelişim sürecinin detaylarının gelecek nesillere aktarılabilmesi, tarihi taşıt mirasının korunması" olduğunu anlattı.

Festivalde 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından kullanılan Cadillac marka 1967 model makam aracı da yer aldı. Geçmişte bu otomobilleri kullananlara nostalji yaşatmayı ve yeni nesle klasik otomobilleri sevdirmeyi istediklerini dile getiren Tayalı, bu uğraşın ne kadar güzel bir hobi olduğunu göstermeye çalıştıklarını bildirdi.

Festivalde Rock`n Roll`un efsanesi Elvis Presley`in 1954 model Cadillac marka otomobili de yer aldı. Tayalı, ayrıca festival sayesinde klasik araçlar konusunda karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümü için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydederek, bu sorunların hükümet nezdinde çözülmesi için girişimlerde bulunduklarını aktardı.

Festivalde sinemacı kimliği ile olduğu kadar hızlı yaşam tarzıyla da adından hala söz ettiren Marilyn Monroe`nun hayattayken kullandığı 1956 Model Ford Thunderbird aracı da yer aldı. AOF Genel Sekreteri Tayalı, geçen yıl ilki düzenlenen festivalde 315 aracın ziyaretçilerle buluştuğunu belirterek, bu yıl sayının 600`ü aştığını, çok geniş yelpazede farklı araçların meraklıların beğenisine sunulduğunu söyledi.

Festivalde, Müzeyyen Senar’ın sıfır olarak ilk satın aldığı ve uzun yıllar severek kullandığı 1970 Anadol marka otomobil de yer aldı. Bu yıl ziyaretçi sayısının 2018`e göre 2,5 kat artışla 20 bine çıkmasını beklediklerini dile getiren Tayalı, festivalde ayrıca klasik araç yedek parçalarının ve ekipmanlarının satılacağını workshopların yanısıra klasik araçlara ilişkin her şeyin bulunabileceğini bildirdi.

Festivalde oyuncu Fatma Girik’in, babası öldükten sonra şoförlük yapmak zorunda kalarak kullandığı 1952 model Plymouth Sedan marka otomobil de yer aldı. Tayalı, federasyon üyesi 14 kulübün ve üyelik başvurusunda bulunan diğer oluşumların etkinlikte ciddi katkısı olduğunu kaydederek, hazırlık sürecine ilişkin bilgiler verdi.

Festivalde ilk Türk otomobili Devrim`in replikası da yer aldı. Kırmızılı Çocuklar Derneği ile sosyal sorumluluk projesi çalışması yapılacağını aktaran Tayalı, şu bilgileri verdi: "Çocuklar için oyun-eğlence ve workshop alanları, çocuklarla Volkswagen ve trabant otomobilleri boyama etkinliği, klasik otomobillerle ilgili video gösterimleri, söyleşiler, mini konserler, dans showlar, yedek parça, çıkma parça, aksesuar, vintage objelerin satılacağı standlarımız da festivalimizin bir parçası olacak. Ayrıca yaklaşık 30 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek olan Klasik Otomobil Müzayedesi de festivalin heyecanı yüksek ilgi çekecek bölümlerinden biri olacak."

Festivalde Hulusi Kentmen’in yıllarca kullandığı 1956 Ford Fairline Convertible marka otomobil de yer aldı.

Festivalde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal`ın hayatını kaybettiği Mercedes marka ambulans da yer aldı.

Festivalde, Ford marka posta aracı da yer aldı.

600`ü aşkın klasik aracın buluştuğu festival, 30 Haziran`a kadar gezilebilecek.

Clark Gable`dan Marilyn Monroe`ye, Steve McQueen`den Elvis Presley`e kadar ünlülerin de kullandığı klasik otomobiller, Borusan Manheim Türkiye tarafından yönetilecek müzayedeyle satışa çıkacak.

Yoğun bir katılım beklenen açık artırmaya zamanının en popüleri olan 30 klasik otomobil yeni sahiplerinin olacak. Ayrıca kamyonlar ve eski otobüslerin de katılacağı festivalin biletleri Biletix ve kapı girişinde temin edilebiliyor.