TRT Haber

Az Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  24ºC
Az Bulutlu

En büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

Bolu'da Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından düzenlenen Türkiye 2019 Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması'nda, katılımcılar "en büyük balığı" tutmak için olta atıyor.

10.10.2019

Gölköy Sulama Barajı`nda gerçekleştirilen yarışmada, çeşitli illerden 25 takımdan 100 katılımcı mücadele ediyor.
Yarışmada katılımcılar, gölden yakaladıkları balıkları boy ve ağırlıklarını ölçtükten sonra yeniden suya bırakıyor.
Yarışma, dereceye girenlere 12 Ekim`de düzenlenecek törenle ödüllerinin verilmesiyle sona erecek.
"Ciddi balık popülasyonu var"
ASOF Başkanı Serkan İnanç, bölgede ciddi balık popülasyonunun olduğunu belirterek, bunun da ilgili kurumların ve kendilerinin özverili çalışmalarının etkisi olduğunu söyledi.
İnanç, yakalanan balıkların zarar görmeden ölçümü ve tartımının yapılmasının ardından suya bırakıldığını ifade ederek, "Buradaki balıklar bizim için çok değerli. Takım, yakaladığı balığı öldürürse diskalifiye oluyor." dedi.
Fotoğraf: AA
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER