Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Vali Yardımcısı Adem Öztürk, burada yaptığı konuşmada, bu cennet vatanı kendilerine emanet eden başta Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Şanlı bayrağın bu vatan üzerinde sonsuza dek dalgalanacağını vurgulayan Öztürk, "Buna hiçbir güç ve kuvvet engel olamayacaktır. Bizler birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz süre içerisinde hiçbir güç ve kuvvet bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Buradan şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası`ndaki etkinlikte konuşma yaptı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları söyledi: "Bin yıl önce atalarımız bu toprakları bizlere şehit olarak bıraktı. Bugün de yine memleketin her tarafında bir karış toprağımızı dahi kimseye vermemek için gençlerimiz nöbet tutuyor. Bu, devletimizin ilelebet yaşayacağının müjdesini veriyor. Bugün de gençlerimiz bu programa gösterdikleri ilgi ve alakayla bunu bir kez daha göstermiş oldu. Gençlerimizin alnından öpüyorum."