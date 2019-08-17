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Parçalı Bulutlu

Eminönü'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

İstanbul`da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Eminönü ve Aksaray`da bulunan araç ve yaya alt geçitleri sular altında kaldı.

17.08.2019

İstanbul`da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. 
Şehrin birçok ilçesinde etkili olan sağanak birçok iş yerinde hasara yol açtı.
Fotoğraf: AA, DHA
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