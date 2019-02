"Elit"lerin kuzularına özel bakım

Her yıl besicilere katkı sunmak amacıyla ihaleyle satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor.

Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, koyunların tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından yavruların her gün aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.

"Üstün özellikli damızlık hayvan yetiştiriyoruz"

İşletmede kuzulama sezonunun tamamlandığını ve bu dönemde işlerinin daha da arttığını vurgulayan Sarıçam, şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük ivesi popülasyonuna sahip işletmemizde kuzu doğumları tamamlandı. Bu sezon 37 binin üzerinde kuzu doğdu. Yüzde 27`lik bir ikiz doğum oranımız var, bu söz konusu ırk için oldukça iyi bir rakam. Burada her şey sistematik olarak ilerliyor. Hayvanların çiftleşme dönemi, kırkım, kuzu doğumları, hepsi belli tarihlerde kayıt altına alınarak yapılıyor. Kuzular kasım ayının 16`sından itibaren doğmaya başlıyor ve ve doğum sezonu aralık ayının sonlarına doğru tamamlanır. Daha sonra 90 gün boyunca kuzular her gün aynı yer ve zamanda anneleriyle buluşarak süt emmeleri sağlanıyor. Ardından sütten kesme programı uygularız. Bu süreçte damızlığa uygun erkek ve dişileri ayırıyoruz. Burada boy, cüsse, renk, anne ve babasının özellikleri, annelerinin ikizlik oranı, süt verimine bakıyoruz. Buna göre ayırıyoruz ve bu sayede kuzunun gelecekteki performansını belirliyoruz. Geriye kalanları ise ihaleyle satıyoruz. Nisan ayında hayvanların kırkım ve yıkama işini gerçekleştiriyoruz. Her yıl bu şekilde sistemli olarak çalışmalarımız aralıksız devam eder."