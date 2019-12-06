Elazığ'daki 9 milyon yıllık kanyonlar tescilleniyor

Elazığ`da yeni keşfedilen ve Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından Saklıkapı ve Karaleylek isimleri verilen 9 milyon yıllık kanyonlar, doğal sit alanı olarak tescillenecek.

Kanyonların koruma altına alınıp doğal sit alanı ve tabiat varlığı olarak tescillenebilmesi için hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna iletilecek.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, her iki kanyonun doğal formasyon nedeniyle çok ilginç bir yer olduğunu belirtti.

İki kanyonun da keşfedilip turizme kazandırılmasının, sadece bölge için değil Türkiye için de müthiş bir kazanım olduğunu anlatan Kaldırım, şunları söyledi: "Dünyanın en önemli kanyonları arasına girecek bu doğa harikası kanyonların turizme kazandırılması için çalışmalarımızı bir süredir yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Kanyonların tam yer tespitini yaptırarak tescillenmesi için gerekli işlemlere başladık."

Kendine has doğası, karstik oluşumları, mağaraları, sarp kayalıkları, tarihi yerleşim alanları, başta karaleylek olmak üzere farklı kuş popülasyonları ve baraj manzarası ile dikkati çeken Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.