Elazığ bozkırı lavanta tarlasıyla mor renge büründü

Elazığlı 68 yaşındaki Mehmet Ergül, Isparta`daki tarlalarda görüp mor rengi ve kokusundan etkilendiği lavantaları, memleketinde de yetiştiriyor.
Yaklaşık 4 yıl önce seyahat için gittiği Isparta`nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde gördüğü lavanta tarlasının görünümü ve kokusundan etkilenen Ergül, memleketinde de bitkinin ekimini yapmaya karar verdi.
Dönüşünde Dedeyolu köyünde yeğeniyle deneme amaçlı 10 dekarda lavanta yetiştirmeye başlayan Ergül, veriminden memnun kaldığı bitkinin ekim alanını 50 dönüme çıkarmayı hedefliyor.
Hasat edilen çiçeklerinden elde edilen tohumu, başta kozmetik, ilaç sanayi ve sabun yapımında kullanılan lavantayla bozkırı ekonomik değere dönüştüren Ergül, girişimiyle yörede lavanta yetiştiriciliği yapılabileceğini de gösterdi.
Ergül`ün kurduğu lavanta tarlası, bozkırı adeta mora boyayan görseliyle, fotoğraf tutkunları ile doğaseverlerden de ilgi görüyor.