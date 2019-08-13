Elazığ bozkırı lavanta tarlasıyla mor renge büründü

Elazığlı 68 yaşındaki Mehmet Ergül, Isparta`daki tarlalarda görüp mor rengi ve kokusundan etkilendiği lavantaları, memleketinde de yetiştiriyor.

Yaklaşık 4 yıl önce seyahat için gittiği Isparta`nın Keçiborlu ilçesi Kuyucak köyünde gördüğü lavanta tarlasının görünümü ve kokusundan etkilenen Ergül, memleketinde de bitkinin ekimini yapmaya karar verdi.