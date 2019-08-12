El yapımı dünya küreleri üreten İngiliz

Yıl 2008. İngiltere`de yaşayan Peter Bellerby, babasının doğum gününde el yapımı bir dünya küresi hediye etmek istedi.
Ancak kaliteli bir küre bulamadı.
Daha sonra da küreyi kendisi yapmaya karar verdi. Böylece yeni mesleğiyle tanıştı.
Peter, 11 yıldır bu işin içinde.
Ressam, haritacı, oymacı...
24 kişilik ekibiyle birlikte, müşterilerine el yapımı küreler hazırlıyor.
Peter`ın Londra`daki 370 metrekarelik dükkanında, yılda 600 küre üretiliyor.
Kürelerin fiyatı büyüklüğüne göre, bin 200 ile 79 bin pound arasında değişiyor.
Çalışanlar, müşterilerle haritanın üzerinde ne olacağı konusunda aylarca çalışıyor.
Ayrıca kürelerde, 80 ila 200 yıl garantili mürekkep kullanılıyor.