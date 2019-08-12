TRT Haber

Açık
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  29ºC
Açık

El yapımı dünya küreleri üreten İngiliz

İngiliz Peter Bellerby, müşterilerine 11 yıldır el yapımı dünya küreleri hazırlıyor. Onun küreleri en az 80 yıl garantili. Kürelerinin fiyatı ise, bin 200 pound ile 79 bin pound arasında değişiyor.

12.08.2019

Yıl 2008. İngiltere`de yaşayan Peter Bellerby, babasının doğum gününde el yapımı bir dünya küresi hediye etmek istedi.
Ancak kaliteli bir küre bulamadı.
Daha sonra da küreyi kendisi yapmaya karar verdi. Böylece yeni mesleğiyle tanıştı.
Peter, 11 yıldır bu işin içinde.
Ressam, haritacı, oymacı...
24 kişilik ekibiyle birlikte, müşterilerine el yapımı küreler hazırlıyor.
Peter`ın Londra`daki 370 metrekarelik dükkanında, yılda 600 küre üretiliyor.
Kürelerin fiyatı büyüklüğüne göre, bin 200 ile 79 bin pound arasında değişiyor.
Çalışanlar, müşterilerle haritanın üzerinde ne olacağı konusunda aylarca çalışıyor.
Ayrıca kürelerde, 80 ila 200 yıl garantili mürekkep kullanılıyor.
Fotoğraf: AFP
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER