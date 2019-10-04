Ekvador'da olağanüstü hal ilan edildi

Adalet Bakanı Gül: Reform 2023'e kadar bir yol haritası niteliğindedir

Ekvador`da Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma gereği ulaştırma alanında sağlanan akaryakıt desteklerini kaldırmasına tepki olarak gidilen ulusal grev, hükümet karşıtı protestolara ve yer yer şiddet eylemlerine dönüştü.

Başkent Quito`nun tarihi merkezinde protestoları takip eden gazeteciler, polis tarafından darp edildi, kuzeydeki Guayaquil kentinde yağma olayları görüldü.

Devlet Başkanı Moreno, grev ve buna bağlı olarak çıkan olaylar nedeniyle İçişleri Bakanı Maria Paula Romo ve Savunma Bakanı Oswaldo Jarrin ile yaptığı güvenlik zirvesinin ardından tüm ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Hükümeti sarsmak ve istikrarsızlık çıkarmak için kaos peşinde gruplar olduğunu öne süren Moreno, buna izin vermeyeceklerini vurguladı ve yine hükümetin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Moreno`nun ilan ettiği olağanüstü hal, hükümete ulaşım ve gösteri haklarını kısıtlama, orduyu yollara ve şehir meydanlarına çıkarma imkanları sağlıyor ve 60 gün sürüyor.

Gazeteciler dövüldü, 19 kişi gözaltında Ülkenin birçok kentinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen grevde, yer yer şiddet olayları da yaşandı. Başkent Quito`nun tarihi merkezindeki gösterileri takip etmek isteyen 3 gazeteci polis tarafından dövüldü.

El Comercio gazetesinden 2 foto muhabir ve başkentte yayın yapan bir gazetenin muhabirinin basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen polis tarafından darp edildikleri anlar, sosyal medyadaki görüntülere de yansıdı.

Devlet Başkanlığı İletişim Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 3 gazeteciye yönelik saldırının, "basın ve ifade hürriyetine saygılı hükümet" tarafından reddedildiği vurgulandı.

İçişleri Bakanı Romo da polisin gazetecilere yaptığı saldırı nedeniyle özür diledi.

Romo ayrıca gösteriler nedeniyle 19 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Bu arada protestoların şiddete dönüştüğü kuzeydeki Guayaquil kentinde bazı işyerleri ve marketler yağmalandı.