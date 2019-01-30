Ekspres yolcularının uğrak noktası: Akdamar Adası

Van`daki Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şehirde kar yağışından sonra oluşan beyaz görüntüsü ise ziyaretçileri hayran bırakıyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü`nün eşsiz maviliği, kışın da kar sonrası oluşan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerin hafızasına yerleşen Akdamar Adası, son yağışlarla eşsiz bir güzelliğe büründü.

Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Adası`ndaki kilise, çevresini saran dağlarla misafirlerini ağırlıyor.

Fotoğraf sanatçılarının da en çok ziyaret ettiği mekanlar arasındaki Akdamar, Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle bölgeye gelen ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

Doğu Ekspresi ile İstanbul`dan yola çıkan Taner ve Semra Antalya çifti, Van`ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiklerini belirtti.

"Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım" Van`ı ve değerlerini çok beğendiğini anlatan Semra Antalya, "Kentin güzelliklerine bayıldık. Keşke daha önce gelseydik." dedi.

"Akdamar çok güzel." İzmir`den ekspresle kente gelen Şükran Sayı ise Van`ı grup olarak gezme imkanı bulduklarını ifade ederek, "Bölgenin güzelliklerine hayran kaldım. Akdamar çok güzel. İnsanlar çok iyi, misafirperver ve samimi. Buraya yeniden gelmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Bana göre kışın daha da güzel oluyor." İzmir`de tur rehberliği yapan ve gezi amacıyla Van`a gelen Bircan Tağıl, "Misafirlerimizi özellikle Doğu Anadolu Bölgesi`ndeki tarihi, kültürü doğayı, gelenekleri ve zenginlikleri görmeleri için getiriyoruz. Bu bölge dört mevsim çok güzel. Ama bana göre kışın daha da güzel oluyor." diye konuştu.