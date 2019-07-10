Ekmeğini yarım asırdır "esans"tan kazanıyor

Soğuk sıcak demeden her sabah gün ağarmadan Sümerevler Mahallesi`ndeki evinden ekmek parası için yollara düşen Avcı, yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Yeni Pınar Camisi önündeki köşesine geliyor.

Avcı`nın, 30 yıl önce ikinci el aldığı tezgahında, misk, gül, papatya, yasemin, leylak gibi 15 çeşit koku bulunuyor. İlerleyen yaşına rağmen her gün aynı tempoyla çalışan Avcı`nın sattığı kokular eskisi gibi tercih edilmese de halen alıcı buluyor.

Evde engelli bir çocuğu olduğunu ve ailesinin geçimini emektar tezgahından sağladığını anlatan Avcı, yaptığı açıklamada, yaklaşık 53 yıldır esans sattığını belirtti.

İstanbul`da askerliğini yaptıktan sonra memleketine döndüğünü ifade eden Avcı, ardından da esans satmaya başladığını söyledi.

"Şimdi eskisi gibi rağbet görmüyor." Avcı, 1970 ve 1980`li yıllarda mesleğinin rağbet gördüğünü, tezgahındaki esansların gün içerisinde tükendiğini dile getirerek, "Eskiden işlerim çok iyiydi, şimdi eskisi gibi rağbet görmüyor. Sattığım özel kokuların yerini sahte kokular, parfümler aldı. Alkol ve suya az miktarda koku koyup satıyorlar. Benim sattığım ürünlerde ne alkol ne de su var. Olduğu gibi has ve özel kokulardır.`` dedi.