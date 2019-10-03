Ekmeğini karton toplayarak kazanıyor

"Hayat mücadelesi veriyorum"

Bazı insanların çöp karıştırmayı "ayıp" olarak nitelendirildiğini aktaran Güymen, şöyle devam etti: "Ben kimseden bir şey istemiyorum, `Aç kaldım.` diyemem. Ben hep böyle büyüdüm. Görenler şaşırıyor `Helal olsun teyze.` diyor. Bu dünyada 3 şey var ayıp olan. Onları yapmadıktan sonra benim için ayıp yok. Çöp karıştırmak asla ayıp değil. Ben ayıp bir şey yapmıyorum. Hayat mücadelesi veriyorum. Eşim de engelli olunca mecbur ben çalışıyorum. Bütün yük benim omuzlarımda. Yettiği kadar çalışıyorum. Gün geliyor o kadar yorgun oluyorum ki yemek bile yapamadan uyuyorum anca eşime bir şeyler hazırlayıp sonra geçip dinleniyorum. Yoruluyorum ama kimden medet bulayım?"