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Parçalı Bulutlu

Ege koylarının milyon dolarlık misafirleri

Türkiye'nin gözde tatil merkezi Muğla'nın el değmemiş koylarını mesken tutan milyon dolarlık lüks yatlar turizme ayrı bir canlılık kazandırıyor.

02.06.2019

"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen bin 484 kilometrelik Türkiye`nin en uzun kıyı şeridine sahip şehri Muğla, lüks yatların da uğrak yeri haline geldi.
Muğla`nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistlerin birçoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkıyor.
Sahipleri arasında yerli ve yabancı pek çok iş insanının da bulunduğu çok sayıda lüks yat, Türkiye`nin gözde tatil merkezi Muğla koylarını mesken tuttu.
Maviyle yeşilin bütünleştiği koylarda demirleyen lüks yatlarda bulunan misafirler sessiz bir ortamda denize girerek günün yorgunluğunu atıyor.
Ayrıca bölgeye gelen tatilcilerin gezebilecekleri koylar bulabildikleri gibi yatlarını bırakacakları marinalar da bulunuyor.
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