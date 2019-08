Efsane atın torunu, şampiyonluğa hazırlanıyor

Yılmaya`nın babası Three Valleys`in de çok iyi bir at olduğunu, önemli dereceleri bulunduğunu aktaran Kolakoğlu, Türkiye`de gebelik için en çok tercih edilen atlardan birisi olduğunu söyledi.

Her atın soy bağının kayıtlı olduğunu belirten Kolakoğlu, şöyle konuştu: "Her atın kimin olduğuna ilişkin şeceresi kayıtlıdır. Çiftleşme, gebelik ve doğum gibi bilgileri yazar. Türkiye`de de her atın DNA`sı Türkiye Jokey Kulübü`ne bildirilir. Yılmaya doğduğunda Veznedar ile Three Valleys`in oğlu olduğu bildirildi. Yılmaya da soy bağına göre şampiyon Secretariat`ın torunu. Yılmaya efsane Secretariat`ın torunu olmasından dolayı da ayrı bir önem taşıyor. Hiç yarışlara çıkmasa bile çiftleşme konusunda daima tercih edilen at olacak."