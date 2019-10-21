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Edirne'de yoğun sis

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor. Sabah etkisini artıran sis, kent merkezinde görüş mesafesini 50 metrenin altına düşürdü.

21.10.2019

Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Edirne`de yoğun sis ulaşımda sürücülere güçlük yaşattı.
Gece başlayan sis sabaha karşı etkisini artırdı.
Yoğun sis alçak yerlerde görüş mesafesini yer yer 50 metre altına kadar düşürdü.
Görüş mesafesinin düşüklüğü nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.
Sis güzel manzaralar oluşturdu
Kentin simge eseri Selimiye Camisi ve diğer tarihi yapıların etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler ortaya çıktı.
Bu görüntüleri kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar tarihi köprülerde fotoğraf çektirdi.
Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğini belirtti.
Fotoğraf: AA
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