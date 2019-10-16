Edirne'de verimi artan çeltik hasadında sona gelindi

Üretici Rahmi Arasan, çeltik verimlerinde artış olduğunu fakat bunun fiyatlara yansımadığını belirterek, "Bu yıl verimler güzel alım fiyatları düşük. Şu an çeltik 3.20 liradan alınıyor. Biz üretici olarak girdi fiyatlarını hesapladığımızda 3.50 üzerinde olmasını bekliyorduk. Üretimden yaptığımız masraflar geçen yıla göre fiyatını ikiyi katladı ama çeltik geçen yılki fiyatların bile altına satılıyor" dedi. Üretici Vahdettin Tüfekçi de, "Hasatta son aşamalara yaklaştık. Verim güzel hasat da güzel gidiyor. Çeltik alımlarında ilk günlere göre düşüş var. Şimdi Türkiye Mahsülleri Ofisi (TMO) de alıma başlamış güzel gidiyor" dedi. Geçen yıla göre bu yıl çeltik alım fiyatlarının düştüğünü söyleyen Ali Gülsever ise, "Geçen yıl çeltik alım fiyatı 3.50 liraydı. Bu yıl alım fiyatı 3.20 lira. Ektiğimiz çeltik yaptığımız masraflarımız kurtarmıyor. Her yıl umut ile ektiğimiz çeltiği hayal kırıklığı ile hasat ediyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarda artış olacağına 30 kuruşluk bir düşüş var" diye konuştu.