Edirne'de vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Kentte bahar havası yaşandığını belirten Kocabaş, "Aralık ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen Mayıs ayındaymış gibi bir hava yaşanıyor. Tabi havaların böyle olmasından dolayı vatandaşlar zamanlarını dışarıda geçiriyor. Aynı zamanda iç turizm anlamında kentimize gelenlerin çok olduğunu da görüyoruz. Güzel olan kentimiz bu sıcak ve güzel havalarla daha farklı bir güzelliğe bürünüyor." şeklinde konuştu.