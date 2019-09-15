Edirne'de üzüm bağlarına gırnatayla girildi

Edirne`de üzüm bağlarında bağ bozumu eğlenceyle başladı.
Bölgede "gırnata" olarak bilinen klarnet ile cümbüş ve davul çalan müzik ekibi, Yeniköy Mahallesi`ndeki üzüm bağları girişinde bağ bozumu etkinliğine römorklar üzerinde gelen katılımcıları karşıladı.
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, bağcılığın Edirne`de tarihsel bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Becan, Uzunköprü`nün, Yeniköy`ün eşsiz tadıyla bilinen üzümlerini dünyaya tanıtmak amacıyla tanıtım faaliyetlerini sürdürüceklerini belirtti.