Edirne ve İstanbul'da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Edirne
Edirne`de sis sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı.
Edirne
Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 30 metreye düşüren sis, abidesel yapılarda büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Edirne
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, öğle saatlerinde etkisini azaltacak sisin gün boyu aralıklarla devam edeceği belirtildi.
İstanbul
Sabah saatlerinde kentin bazı noktalarında sis etkisini gösterdi.
İstanbul
İstanbul`da sabahın erken saatlerinden itibaren sis Haliç`te etkili oldu.
İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı bağlantı yollarında görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İstanbul
Arnavutköy`de ise sisin etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul
İstanbul`da sabahın erken saatlerinden itibaren Ataşehir`de sis etkili oldu.
İstanbul
İstanbul`da sabahın erken saatlerinden itibaren sis Tarihi Yarımada`da etkili oldu.