Ebru sanatını dünyaya tanıtıyorlar

Kurs merkezinde eğitim alanlar arasında, doktorlardan iş adamı ve sanayicilere, ev hanımından üniversite öğrencilerine birçok meslek grubundan kursiyer bulunuyor.

Merkezde eğitim alan öğrencilerin yaş aralığı ise 13 ila 56 arasında değişiyor. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, başta İstanbul, Ankara, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye`nin dört bir yanında kendi atölyelerinde veya belediyelerin desteklediği kurs merkezlerinde öğretici olarak görev alıyor.

Destegül Güzel Sanatlar Merkezi sorumlusu ve ebru sanatçısı Fatma Betül Koyuncu, ebru eğitiminin en çok verildiği illerin başında İstanbul ve Konya`nın geldiğini söyledi.

"İnsanlar bunu bir sihir gibi algılıyor" Geleneksel Türk İslam sanatlarından ebruyu tanıtmak amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde birçok programa katıldıklarını belirten Koyuncu, şöyle devam etti: "Ebru etkinlikleri batıda çok dikkat çekiyor diye biliniyor ama doğuda da ilgi görüyor. Zaten tarihçesine baktığınızda ebru bize doğudan gelmiş. Türkler ilerletip güzelleştirmiş ve dünyaya tanıtmış. Doğuya gittiğimizde de çok güzel tepkiler alıyoruz. En son yurt dışı seyahatimizde Türk Hava Yollarının davetlisi olarak gittiğimiz Katar`da gördüğümüz ilgi bizi gerçekten mutlu etti. İnsanlar bunu bir sihir gibi algılıyor. Bu sanatı elimizden geldiğince dünyaya tanıtmak istiyoruz. Amacımız, gücümüz yettiğince geçmişten aldığımız bu emaneti geleceğe taşımak."

Koyuncu, merkezde yetişen sanatçıların çeşitli davetler ve programlar vesilesi ile yurt dışında ebru sanatını icra ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gittikleri yerlerde ülkemizi gururla temsil ediyorlar. Öğrencilerimiz Almanya`ya ve Fas`a gittiler, Amerika`da 15 gün yoğunlaştırılmış eğitim verdiler. Bizim yetiştirdiğimiz Ankara`daki öğrencilerimizin yaptığı işler bunlar. Hepsi mutlulukla ve huzurla döndüler. Gittiğimiz ülkelerde Türk`ün ve Müslümanlığın zevkini, inceliğini, nezafetini gösterdik. Müslümanlığın insanlığa sanat anlamında sunduğu katkıyı her isteyene verebileceğimizi anlattık."

Aldığı eğitimin ardından birçok ülkede ebru etkinliğine katılan Sami Başgil de sanayici olduğunu, 7 yıldır ebru sanatı ile ilgilendiğini anlattı.

Birçok ülkede ebru etkinliğine katıldı Merkezde Fatma Betül Koyuncu ve Sadrettin Özçimi`den eğitim aldığını ifade eden Başgil, "Eğitim için KKTC`ye gittiğimde orada da ebru çalışmalarımız devam etti. İlk defa Girne Amerikan Üniversitesinde ebru dersi verdik. Çok yoğun katılım oldu, 70 öğrencimiz vardı. KKTC`de yine birkaç üniversitede sürdürdük bu dersleri. 5-6 yıl boyunca sergiler düzenledik." diye konuştu.