Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Köy yolları ve bazı evlerin bahçeleri çamurlarla kaplandı.

Elektrik ve suyun henüz verilemediği köyde ulaşım kısmi olarak sağlanıyor.

Neler yaşandı?

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı`nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.