Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce`deki Uğurlu köyünün içinden geçen derenin taşması sonucu, otomobiller ve traktörler sele kapıldı.
Köy yolları ve bazı evlerin bahçeleri çamurlarla kaplandı.
AFAD, UMKE, İHH, Jandarma, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı, 112 Acil Servis ekipleri köydeki yaraları sarmaya çalışıyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağındaki büyük ağaç yığınlarını kaldırıyor.
Elektrik ve suyun henüz verilemediği köyde ulaşım kısmi olarak sağlanıyor.
Köyün içinden geçen dere kenarında, Esmahanım köyünde kaybolan 4`ü çocuk 6 kişi için arama çalışması sürdürülüyor.
Neler yaşandı?
17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı`nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.
Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında dün Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında, kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel`in cesedi bulunmuştu.