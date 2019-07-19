Düzce'deki selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmalarına başlandı

Düzce`de Melen Çayı`nın taşması sonucu oluşan toprak kayması ve su baskınlarının ardından Esmahanım köyünde kayıp ihbarı yapılan 7 kişiyi bulmak için İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Önceki gece etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı`nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğiyle köylerde mahsur kalan 212 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe genelinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Melenağzı mevkisinde, Melen Çayı`nın debisinin yükselmesi sebebiyle tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kocaali-Akçakoca kara yolunun açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Melen Çayı`nın debisi artması sonucu bazı balıkçı barınakları sular altında kaldı.

UMKE ekipleri, hasta ya da yatalak vatandaşları hastanelere sevk etti

Türk Kızılayı, Düzce`nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su baskını ve toprak kaymalarından etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

Afetzedelere gıda, su, battaniye ve benzeri yardım malzemeleri ulaştırmaya devam eden Kızılay ekipleri, bir yandan da ihtiyaç tespiti çalışmaları yürütüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toprak kayması ve su baskınlarında zarar gören Düzce`nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, Akçakoca ilçe merkezinde selden etkilenen Değirmenağzı 15 Temmuz Şehitler parkı, Akçakoa Merkez Camisi ve Çivi Deresi`nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.