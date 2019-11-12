Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı`nda düzenlenen etkinliğin ardından Deprem Şehitliği`ni ziyaret etti.

Mezarları temizleyen vatandaşlar, gözyaşı döktü. Vatandaşlar, depremde yaşamını yitiren yakınlarının mezarı başında Kur`an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vatandaşlardan Halim Akyüz, yaptığı açıklamada, depremi yaşayanlardan biri olduğunu söyledi.

Kaynaşlı`nın deprem sırasında adeta yangın yerine döndüğünü belirten Akyüz, şöyle konuştu: "Allah o günleri bir daha göstermesin. Tabii ki çok büyük olaylar yaşadık. Eşi dostu kaybettik. Çocuklarımızı, anne babalarımızı kaybettik. Burada oğlum, kayınvalidem, kayınbiraderimin iki çocuğu var. Bütün aile enkazdaydı. O gün 4 ölü, 5 yaralı çıkardık. Büyük acıydı. Bunu yaşayan bilir. Kelimelerle anlatılmaz."

Seval Veziroğlu da depremde oğlunun hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Nasıl anlatayım? Bunu yaşamak çok kötü. Acılar aynı o günkü gibi. Fark eden bir şey yok. Aklımızdan çıkmıyor zaten. Bu korku unutulmaz." ifadelerini kullandı.