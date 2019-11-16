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Düzce'de yoğun sis

Düzce kent merkezinde yoğun sis etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini hissettiren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

17.11.2019

Sürücüler, şehir merkezindeki ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle trafikte zorlandı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinde önlem aldı.
Sürücüler dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Fotoğraf: AA
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