Düzce'de mahsur kalan 10 kişiden 8'i kurtarıldı

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle bazı köy yollarının kapanması sonucu bir rafting tesisinde mahsur kalanların kurtarılması için Düzce Valisi Zülkif Dağlı koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde, Genelkurmay Başkanlığından istenen kurtarma helikopteri Eskişehir`den kalkarak bölgeye gitti.