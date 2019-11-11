Düzce'de 20 yıl önceki depremin izleri silindi

Düzce, 20 yıl önce merkez üssü Kocaeli`nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999, daha sonra da 12 Kasım 1999 depremiyle sarsıldı. 21 Kasım 1999`da Düzce depreminin ardından depremzedeler, gelen giyecek yardımları ile yağmur ve soğuk havayla mücadele etmeye hazırlanıyor. (Arşiv)

1999`da benzerine az rastlanır şekilde 3 ayda 2 büyük deprem yaşanan Düzce`de 980 kişi hayatını kaybetti, konutların yüzde 82`si, iş yerlerinin yüzde 87`si hasar gördü. Depremde evlerini ve ailelerini kaybeden depremzede vatandaşlarımız soğuğun da etkisiyle bulabildikleri battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştılar. (Arşiv)

Kentte, aradan geçen 20 yılda aynı acıların tekrar yaşanmaması için çeşitli önlemler alındı. 13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremde hem yakınlarını hem de evlerini kaybeden depremzedeler birbirine sarılarak teselli buldular. (Arşiv)

Birinci derece deprem bölgesi olan ve fay hattı üzerinde yer alan Düzce`de, vatandaşlara deprem bilinci eğitimleri verildi. 13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, köpeklerle birlikte arama kurtarma çalışmalarına başladılar. (Arşiv)

Kentte, yüksek kat kriterleri belirlenerek yeni yapılanmanın bu şartlara uygun yapılması için titiz çalışmalar yürütüldü.

Modern ve sağlam yapıların sağlamlığıyla can güvenliğini sağlayan kent, teşvik yasasıyla birçok yatırım alarak ekonomik anlamda da gelişti.

Kriz yönetiminden risk yönetimine Düzce Valisi Zülkif Dağlı, 20 yıl önce meydana gelen depremde kentte büyük kayıplar yaşandığını söyleyerek, "Felaketler olmadan bunları önleme adına neler yapılmalı, vatandaşlarımız nasıl bilinçlendirilmeli? Ülke genelinde olduğu gibi bununla ilgili çalışmalara Düzce`de de ağırlık veriliyor. Deprem öncesinde yapılacak bir liralık harcama, deprem sonrasındaki 7 liralık harcamayı önlüyor" dedi.

Dağlı, 2014`te Türkiye Afet Müdahale Planı`na geçildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Ülkemiz 26 sektörde 26 hizmet grubu oluşturmak suretiyle kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektörü ve vatandaşlarımızı kapsayan bir planı devreye soktu. İlimiz de her yönüyle buna hazır durumda. Bunu 17 ve 18 Temmuz`da ilimizde meydana gelen sel felaketinde birebir uyguladık. Türkiye Afet Müdahale Planı dediğimiz, afet olduğu zaman hemen tüm kurumların ve kuruluşların aynı anda faaliyete geçip çalışmaya başlaması demek. Bunu işlettik ve ülkemizde bundan sonra da bu şekilde işletilecek."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de depremden sonraki süreçte kentte yapılaşma konusunda sıkı tedbirler alındığını belirtti.

Kat yükseklikleri azaltılıyor Kat yüksekliğine sınırlama getirdiklerini anlatan Özlü, şunları söyledi: "Özellikle yüksek yapılaşmaya, dikey yapılaşmaya karşı sıkı tedbir uyguluyoruz. Deprem sonrasında Düzce`deki yapı stoku tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Bundan sonraki süreçte de dayanıksız yapıları, hatta belediyemizin daha önce yıkım kararı aldığı yapıları yıkacağız. Düzce bundan sonraki süreçte ağırlıklı olarak zemin artı 3, maksimum zemin artı 4 şeklinde bir yapılaşmaya gidecek. Bu konuda çok kararlıyız."

22 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan depremin ardından evleri zarar gören vatandaşlar enkazların altında son bir umutla sağlam kalan eşyalarını arıyorlar. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından cenazeler, kılınan namazların ardından defnedilmeye başlandı. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, oksijen tüpü takarak enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladılar. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, oksijen tüpü takarak enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladılar. (Arşiv)

16 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Arşiv)

14 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depremde enkazlar altında arama ve kurtarma çalışmaları soğuk hava şartlarına rağmen hızla sürüyor. (Arşiv)

Kaynaşlı`ya gelen arama ve kurtarma ekipleri enkazlar rasında çalışmalarına hemen başladı. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladılar. (Arşiv)

Depremde evlerini ve ailelerini kaybeden depremzede vatandaşlarımız soğuğun da etkisiyle bulabildikleri battaniyelere sarılarak ısınmaya çalıştılar. (Arşiv)

15 Kasım 1999`da Düzce`deki enkazlarda yapılan arama kurtarma çalışmalarına yabancı ekiplerde katılıyor. (Arşiv)

28 Kasım 1999`da Düzce`de yaşanan depremin ardından kendilerine oynayacak alan bulamayan çocuklar enkazların arasında oynuyorlar. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğünde Kaynaşlı mevkiine yakın karayolunda büyük göçük meydana geldi. (Arşiv)

13 Kasım 1999`da Merkez üssü Düzce olan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına başladılar. (Arşiv)