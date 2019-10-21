Düzce yaylaları sonbahar manzarasıyla büyülüyor

"Sonbaharın tadı Pürenli`de çıkıyor"

Kocaeli`den arkadaş tavsiyesiyle geldiğini belirten Karaca, "Burayı biraz ıssız biliyorduk ama öyle değil. Çok memnun kaldık. İstanbul ve Ankara`dan gelen arkadaşlar da var burada. Burayı görmek için geç kalmışız. Burası hoşumuza gitti, arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğiz." diye konuştu.