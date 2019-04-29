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Parçalı Bulutlu

Düzce yaylaları baharın gelişiyle renklendi

Yaylalarda baharın müjdecisi çiçekler açarken, bazı bölgelerde beyaz örtünün kalkmaya başlaması ortaya güzel manzaralar çıkardı.

29.04.2019

Düzce`de yaz aylarında değişen doğası ve açan çiçekleriyle nesillerdir yaylak-kışlak kültürüyle misafirlerini ağırlayan yaylalar, manzarasıyla da insanların uğrak yeri oluyor.
Rakımları bin 200 ile bin 800 metre arasında değişen Güzeldere, Pürenli, Hira, Derebalık, Kardüz, Odayeri ve Balıklı yaylalarında, iki mevsim bir arada yaşanıyor.
Bir yandan çiçeklerin yüzünü gösterdiği, diğer yandan yaklaşık 7 aydan sonra karların erimeye başladığı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
Kış boyunca tabloları aratmayan kış manzarasında yalnız kalan yaylalar, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
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