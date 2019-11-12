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Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu

Merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi olan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 20 yılda ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yapılan çalışmalarla facianın acı izlerinin silindiği kent, adeta küllerinden doğdu.

12.11.2019

Depremde büyük bir bölümü yıkılan Merkez Büyük Cami aynı mimari ile tekrar onarıldı.
Depremde büyük bir bölümü yıkılan Merkez Büyük Cami aynı mimari ile tekrar onarıldı.
İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve depremde yıkılan Düzce İş Merkezi aynı mimarı ile tekrar yapıldı.
İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve depremde yıkılan Düzce İş Merkezi aynı mimarı ile tekrar yapıldı.
Depremde yıkılan Bulvar Caddesi ile İstanbul Caddesi`nin birleşiminde bulunan bina tekrar yapıldı.
Merkeze bağlı Aydınpınar Köyünde bulunan ve depremde yıkılan Çınarlı Cami aynı yerinde farklı bir mimari ile inşa edildi.
Depremde hasar gören Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet binası aynı yerinde farklı bir mimari ile tekrar inşa edildi.
Depremde büyük yıkımın yaşandığı Kuyumcuzade Bulvarı yeni yapılarla tekrar inşa edildi.
Depremde büyük yıkımın yaşanan Mehmet Akif Ersoy Caddesi yeniden inşa edildi.
Deprem öncesi ve sonrası Düzce havadan görüntülendi.
Fotoğraf: AA
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