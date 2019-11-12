Düzce depremin izlerini silip yeniden doğdu

Depremde büyük bir bölümü yıkılan Merkez Büyük Cami aynı mimari ile tekrar onarıldı.

Depremde büyük bir bölümü yıkılan Merkez Büyük Cami aynı mimari ile tekrar onarıldı.

İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve depremde yıkılan Düzce İş Merkezi aynı mimarı ile tekrar yapıldı.

İstanbul Caddesi üzerinde bulunan ve depremde yıkılan Düzce İş Merkezi aynı mimarı ile tekrar yapıldı.

Depremde yıkılan Bulvar Caddesi ile İstanbul Caddesi`nin birleşiminde bulunan bina tekrar yapıldı.

Merkeze bağlı Aydınpınar Köyünde bulunan ve depremde yıkılan Çınarlı Cami aynı yerinde farklı bir mimari ile inşa edildi.