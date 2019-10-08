Duvarları çiçek bahçesini andıran 217 yıllık cami

Denizli`nin Acıpayam ilçesindeki 217 yıllık Hacı Ömer Ağa Camisi, duvarlarında kök boyalarla çizilen çiçek, gül, lale, karanfil, üzüm, armut, elma, nar ve karpuz resimleriyle ilgi çekiyor.

Kent merkezine 76 kilometre uzaklıkta Yazır Mahallesi meydanında bulunan Hacı Ömer Ağa Camisi, Selçuklu döneminin mimari özelliklerini yansıtıyor.

Duvar çizimleriyle Anadolu`daki tarihi camiler içerisinde farklı bir yere sahip olan ibadethane, dışarıdan bakıldığında sade yapısına karşın içine girildiğinde adeta bambaşka bir dünyayla karşılaşılıyor.

Duvar ve tavanlarında çiçek, gül, lale, karanfil, üzüm, armut, elma, nar ve karpuz resimleriyle süslü Hacı Ömer Ağa Camisi, farklı atmosferiyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Döneminin tüm orijinal özelliklerini koruyan 13. yüzyıl Selçuklu camilerinin devamı olarak nitelendirilen caminin, 2003 yılında Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından basit onarımın ardından 2015 yılında restorasyonu tamamlandı.

Cami, farklı süslemelere sahip olması nedeniyle her yıl yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Restorasyon sonrası turizme kazandırılan tarihi cami, gelecek nesillere bırakılacak önemli bir eser olarak değerlendiriliyor.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yaptığı açıklamada, ibadethanenin, mimari ve süsleme özellikleriyle 13. yüzyıl ağaç direkli Selçuklu camilerini hatırlattığını söyledi.

Cami içerisindeki duvarların süslemesinin üç sıra halinde çizildiğini ve resimlerde minyatür üslubunun ağırlığının hissedildiğini belirten Şevkan, panolardaki resimlerde gösterişten kaçınılarak daha ferahlatıcı bir atmosfer oluşturulmaya çalışıldığının gözlendiğini dile getirdi.

Yurt dışından gelen ziyaretçilerin camiyi görmek için Acıpayam`a geldiğini anlatan Şevkan, şöyle konuştu: "Caminin ahşap tavanı çıtalarla küçük karelere ayrılmış. Bu karelere belirli aralıklarla serpiştirilmiş bitki motifleri çizilmiş. Kök boyasıyla yapılan motiflerde yer alan bütün meyve, sebze ve bitkilerin bu bölgede yetiştirilen ürünlerin birer kopyası olduğunu görüyoruz. Camiye ilgi her geçen gün daha da artıyor. Tur otobüsleriyle gelen yabancı turistler haftanın belirli günleri gelerek burayı görme şansı yakalıyor."

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ise caminin, duvar ve tavanda yer alan süslemeleriyle döneminin gözde örneklerinden birisi olduğunu vurguladı.

"Farklı sanatsal yorumlarla geliştirilmiş" Duvarlardaki resimlerde minyatür üslubun ağırlığını hissettirdiğini ifade eden Tok, "Cami, Selçuklu dönemi ahşap cami geleneğinin bir örneğidir. Bu gelenek, 18. ve 19. yüzyıllarda farklı sanatsal yorumlarla geliştirilmiştir. Cami bu dönemin önemli bir eseridir. Anadolu`da örneği az kalan caminin iç süslemelerinde minyatür tarzı renkli figürler, bitki ve ağaç motifleri, cami ve külliye tasvirleri bulunmaktadır." bilgisini aktardı.

Hacı Ömer Ağa Camisi İmam Hatibi Ali Okutucu da resimlerle süslü caminin ziyaretçi akınına uğradığını dile getirdi.

Yabancı misafirlerin de camiyi görmeye geldiğini anlatan Okutucu, "İçeri girdikten sonra 1-2 saat kalanlar oluyor. Bu yıl da 3 bin kişi camiyi ziyaret etti." ifadelerini kullandı.