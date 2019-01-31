Dut ağacı "Sadık usta"nın elinde bağlamaya dönüşüyor

Bursa`da yıllardır enstrüman yapımıyla uğraşan 65 yaşındaki Sadık Sağlam, anlaştığı kişilerin evlerinin önündeki dut ağaçlarını kesip çeşitli malzemelerle şekil vererek bağlamaya dönüştürüyor.

Merkez Osmangazi ilçesinde Aralık İş Hanı`ndaki küçük atölyesinde el sanatlarıyla uğraşan Sağlam, yaklaşık 35 yıldır bağlama imal ediyor. Sağlam, bağlama üretiminin yanı sıra tamirini de yapıyor.

Hobi olarak başladığı bağlama imalatını meslek haline getirerek usta olan Sağlam, bu müzik aletini yapmayı "sabır işi" olarak nitelendiriyor.

Köylerde bahçelerindeki ağaçları kestirmek isteyen kişilerle anlaşan Sadık usta, kestiği ağaçlardan uygun parçaları sabır ve titizlikle işleyerek bağlama üretiyor.

Sadık Sağlam, yaptığı açıklamada, ilk bağlamasını küçük yaşlarda Samsun`dan göç ettiği İstanbul`da bir ekmek fırınında çalışırken biriktirdiği parayla aldığını söyledi.

Fırında boş zamanlarında sazı eline alıp öğrenmeye çalıştığını belirten Sağlam, "Daha sonra ustalardan dersler aldım. 35 yıl önce hobi olarak başladım ve hala devam ediyorum." dedi.

Daha sonra Bursa`ya yerleştiğini anlatan Sağlam, bu şehirdeki ilk yıllarında inşaat işleriyle geçimini sağladığını ifade etti.

"Hem saz yapıyorum hem de tamiriyle uğraşıyorum." Bağlamayı çok sevdiğini dile getiren Sağlam, "İnşaatlarda çalışırken de saz çalıyordum. Yaş ilerleyince dükkan açmaya karar verdim. Burayı açtım. Burada hem saz yapıyorum hem de tamiriyle uğraşıyorum. Yorulunca da sazı elime alarak birkaç türkü söylüyorum." diye konuştu.